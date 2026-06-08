「ケール青汁みかんゼリー」ファンケルは、6月12日から、修斗と協業してファンケルのケール青汁を使った「ケール青汁みかんゼリー」（容量：160g）を地域限定で発売する。同製品は、“日本の野菜不足解消”を目指す同社が、愛媛県西予市の契約農家および工場で製造している「ケール青汁」を使用し、愛媛県産のみかんと組み合わせたゼリー。みかんの爽やかな味わいとともにケールの栄養をよりおいしく手軽に取り入れてもらえる製品