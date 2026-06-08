プロフェッショナルズ 〜プロフェッショナルで勝手に空想タイム〜この記事の画像を見る小学生くらいになると、本よりスマホや動画に夢中……。そんな悩みを抱える親は多いのではないだろうか。たまにはスマホから子どもの意識を引きはがして、一緒に絵本を読みたい！そんな時にぴったりなのが、ギャグ漫画や“頭は良くならない絵本”シリーズで人気を集めるたなかひかるによる新刊『プロフェ