歌手の小柳ルミ子（73）が8日、自身のインスタグラムを更新し、大物女優との女子会を報告した。「瞳ちゃんとデート」と書き出し、女優の黒木瞳とレストランでテーブルを挟んだ2ショットを投稿。「途中からお嬢ちゃまも合流して女3人5時間以上もお喋り」と明かし、「あんな話こんな話（秘）の話楽しい時間はあっという間楽しかったなぁー」とハッピーな時間を過ごしたことを伝えた。ブログにも黒木とのショットや