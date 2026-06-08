ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「白桃 ショコリキサー」と、同じく白桃フレーバーのカカオフルーツジュース、そして新登場となる夏にぴったりの爽快な炭酸ドリンク「カカオリキサー」の全3種類のドリンクを、それぞれ全国のショコリキサー取扱店、全国カカオフルーツジュース取扱店で、6月19日から季節限定販売する。また、パフェ仕立てのソフトクリームからも「白桃 ダークチョコレ