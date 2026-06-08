テノール歌手の秋川雅史（58）の長男でピアニストの秋川風雅（21）が8日、自身のインスタグラムを更新。新たに入学した大学を明かした。現在慶応大学に在学中の風雅は「ピアノをより専門的に勉強するために、実は今年から東京芸術大学に入学しました！」と報告。スーツ姿の“入学式ショット”を公開した。そして「僕の師匠である黒岩航紀先生の藝大時代の師匠である江口玲先生の下で研鑽を積んでいます！！」と明かし、「藝