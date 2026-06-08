阪神の才木浩人投手（27）が、あす9日のソフトバンク戦に先発することが決まった。8日、予告先発として発表された。才木は先発予定だった7日の楽天戦が悪天候で中止となり、この日の振替試合にスライド登板が予定されていた。だが、再び8日の楽天戦も中止が決定。起用法に注目が集まったが、異例とも言える2日連続のスライド登板でソフトバンク打線に挑む。この日、甲子園で練習を行った選手たちは福岡へ移動したと見られる