週明けの日経平均株価が急落です。平均株価は、一時3100円を超えて値下がりしました。大きな要因は、先週末のアメリカ市場の株安です。アメリカでは雇用統計の結果を受けて、年内に利上げが行われるとの観測が強まり、長期金利が上昇して株価が値下がりしました。東京市場でも、半導体関連銘柄を中心に売り注文が広がっています。さらに、イランがイスラエルを弾道ミサイルで攻撃し、中東情勢をめぐる警戒感が強まったことも、相場