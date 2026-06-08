新日本プロレスのジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」で初優勝したＹＯＨ（３７）が８日、都内で一夜明け会見に臨んだ。新日本はこの日、６・１４大阪城ホール大会の全カードを発表し、ＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩにＹＯＨが挑むタイトルマッチも正式決定。自身７度目の挑戦で悲願の初戴冠を狙うＹＯＨは「まずは借りを返したい。前回（４・２後楽園大会）ＤＯＵＫＩに負けてしまったので、また