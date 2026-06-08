【ロンドン＝横堀裕也】スウェーデンのストックホルム国際平和研究所（ＳＩＰＲＩ）は８日、今年１月時点で各国が保有する核弾頭数の推計を発表した。中国の保有数を前年比２０発増の６２０発と分析し、「今後１０年間で更に増え続けるだろう」と指摘した。ＳＩＰＲＩは毎年、核弾頭数の推計値を公表している。中国の保有数のうち、平時からミサイルに搭載されている「配備弾頭」は同１０発増の３４発となったとし、「中国は核