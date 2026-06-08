内閣府＝東京・永田町内閣府が8日公表した5月の景気ウオッチャー調査（街角景気）によると、足元の景気実感を示す現状判断指数（季節調整値）は前月より2.8ポイント高い43.6と、3カ月ぶりに上昇した。中東情勢悪化への警戒感は根強いものの、大型連休期間中の消費が堅調だったとの声が一部で上がった。指数を構成する家計、企業、雇用の全てが改善した。地域別でも全てが上向いた。景気の見方は「このところ持ち直しの動きに弱