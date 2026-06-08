「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースは先発シーハンが２回途中２失点で降板する誤算。投手陣が精彩を欠いて１３失点の大敗となった。この日はドジャース恒例の企画「ドッグ・デー」。球場では、ファンが愛犬とともに試合を楽しんだ。愛犬家としても知られる大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、５打数２安打１得点。２つの快音でスタンドを盛り上げた。試合前には愛犬が家族ととも