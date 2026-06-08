放送作家でタレントの野々村友紀子が、7日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。夫の2丁拳銃川谷修士（52）の相方、小堀裕之（52）の出演にツッコミを入れた。番組には「妻はなぜ怒る？」と疑問を持つ夫が集められ、野々村の話を聞く企画が行われた。アンガールズの山根良顕は「妻の愚痴を垂れ流す番組はたくさんあるんだけど…」と先陣を切って夫側の主張を述べた。野々村の反論に小堀が「僕らも我慢しているこ