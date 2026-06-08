レジェンドが女性をめぐるオッサン同士の友情を見せつけている。元ヤンキースのスーパースターでモテ男としても名を馳せた?Ａロッド?ことアレックス・ロドリゲス氏（５０）が最近、３年間交際したフィットネストレーナーのジャクリン・コルデイロさんと破局したばかり。ともに「ＦＯＸスポーツ」の解説を務めるレッドソックスＯＢの?ビッグパピ?ことデビッド・オルティス氏（５０）は失意の親友を見ていられず、立ち上がった。