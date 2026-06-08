毎月の給与明細を見ると、雇用保険料が差し引かれています。金額は大きく見えなくても、毎月払っていると「失業したときにどれくらい戻るのか」と気になる方もいるでしょう。特に年収500万円前後の会社員であれば、家計への影響も小さくありません。 本記事では、年収500万円の人を例に、雇用保険料と失業時に受け取れる基本手当の目安を見ていきます。 年収500万円の雇用保険料は年間いくら？ 2026年度の雇用保