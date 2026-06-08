ボーナスを受け取ったあと、使う予定のないお金を定期預金に預けようと考える人は多いでしょう。普通預金より金利が高いこともあり、安全にお金を置いておきたい場合の選択肢になります。 一方で、定期預金にはさまざまな預入期間があり、どれを選べばよいのか迷いやすいものです。特に最近は金利の動きにも注目が集まっており、以前のように「長く預ければ安心」と単純に考えにくくなっています。 そこで本記