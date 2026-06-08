タレントの古坂大魔王が８日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、北海道・旭川女子高生殺害事件の裁判員裁判に言及した。事件は２０２４年４月、北海道旭川市神居古潭地区で発生。石狩川にかかる神居大橋から女子高校生が落とされ殺害された。先に裁判が行われた小西優花受刑者は、懲役２３年が確定している。この日、旭川地裁で殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪で起訴された内田梨瑚（りこ）被告の裁判員