巨人の則本昂大投手（３５）が８日にジャイアンツ球場での先発投手練習に参加。先発が予定されている翌９日の楽天戦（楽天モバイル）に向けて最終調整を行った。昨年オフに楽天から巨人に移籍した則本。古巣との初対戦に「２年に１回しかないところで投げるチャンスが巡ってきたっていうことはすごくうれしいというか、特別な感情があります」と胸を躍らせつつも「個人的な感情を言えば楽しみはあるんですけど、それを出してい