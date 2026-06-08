ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）の適時打直前のプレーが物議を醸している。「ニューヨークポスト」紙は７日（日本時間８日）、「オリオールズはブルージェイズ戦での物議を醸した走塁判定に激怒…『お前らはしくじった』」との記事を配信した。トロントで行われたブルージェイズ―オリオールズ戦の６回のブルージェイズの攻撃。３点を追う一死一、三塁でバレンズエラのゴロを二塁手前でヘンダーソンがキャッチした。走