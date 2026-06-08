名古屋の繁華街で7日、女性が死亡したひき逃げ事件で、逮捕・送検された21歳の男は女性をはねた後、蛇行しながらおよそ160m引きずったとみられています。 ■女性をはねた後、引きずったまま逃走か 伏し目がちに車に乗り込む男、愛知県大治町の会社員・角田啓容疑者(21)です。角田容疑者は7日午前1時半ごろ、中区錦2丁目の本町通の交差点で、名古屋市中区に住む村田あかねさん(29)をひき逃げし死亡させた疑いで8日、送