【モデルプレス＝2026/06/08】モデルのマギーが6月7日、自身のInstagramを更新。水着姿でのプライベートショットに反響が寄せられている。【写真】年商億超え社長兼モデル「優雅で素敵」と話題の水着ショット◆マギー、美ボディ際立つ水着姿で読書マギーは「Best way to spend the weekend 」「自然の中へ、クイックチャージ！」とつづり、プライベートショットを複数枚投稿。美しい体のラインが際立つビキニ姿で海の見えるプール