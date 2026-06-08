【モデルプレス＝2026/06/08】俳優の秋野暢子が6月7日、自身のInstagramを更新。豪華な夕飯を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳ベテラン女優「美味しそうすぎる」と話題の豪華夕食◆秋野暢子、肉たっぷりのすき焼き公開秋野は「今夜はすき焼きです。お肉たっぷりで頂きます」「〆はうどんで。こんな感じです。たくさん食べましょう。皆さんは何を召し上がりましたか？」とつづり、写真を投稿。まだ生の牛肉、椎茸、白菜、焼