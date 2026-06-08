株式会社ギンビスは、「たべっ子どうぶつ」と「しみチョココーン」ブランドから、夏向けの期間限定商品4アイテムを2026年6月15日(月)より順次発売する。塩分補給や持ち運びやすさ、小分け仕様など、夏のニーズに対応した商品を展開する。【夏限定の４商品ラインアップを画像はこちら】〈しみチョココーン 塩バニラミルク4パック〉「しみチョココーン」シリーズからは、夏限定の「塩バニラミルク」が登場する。ドイツ産岩塩「アルペ