【女子旅プレス＝2026/06/08】台湾発の文化発信型ライフスタイルブランド「誠品生活（せいひんせいかつ）」の関西エリア初となる新店舗が、2027年に大阪・難波「なんばマルイ」に出店予定。本、生活、文化が交差する新たな文化体験・交流拠点を目指していく。【写真】日本初店舗として2019年開業した「誠品生活日本橋」◆「誠品生活」関西エリアに初登場「誠品生活」は、「Books，and Everything in Between．（本と暮らしの間）」