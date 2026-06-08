ハーゲンダッツ ジャパンは、バー『洋梨&ミルク』を6月9日から期間限定で発売する。【ハーゲンダッツ バー『洋梨&ミルク』の画像はこちら】◆ハーゲンダッツ バー『洋梨&ミルク』成分:果汁･果肉25%内容量:69ml価格:373円(希望小売価格:消費税込み) ※軽減税率適用販売先:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他【アイスクリーム部】種類別:アイスクリーム成分:無脂乳固形分9.0%、乳脂肪分16.0%、