プロバスケットボール・Bリーグで、2026-27シーズンからBリーグプレミアに参戦する神戸ストークスは8日、SG（シューティングガード）の中野司選手（29）と2026-27シーズンの選手契約を締結したと発表した。兵庫県出身の中野選手は、報徳学園高校、関西学院大学を経て、2018-19シーズンに特別指定選手としてBリーグ1部のレバンガ北海道に加入。その後、北海道で6シーズンプレーし、2025-26シーズンはBリーグ2部の福島ファイヤー