読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！仲の良いゼミの友人と平和に過ごしていた主人公。しかし、あるSNS投稿をきっかけに、信じていた友情が少しずつ崩れてしまって…？奇跡のタイミング！友人と同じ時期に初めての彼氏が…♡私には学生時代から仲の良い友人がいて、なんとまったく同じタイミングで初めての彼氏ができました。お互いに喜びをわかちあい、毎日のように連絡を取りあってはデートのエピソードやうれ