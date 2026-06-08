準決勝高松工芸ー高松商業 【香川県高校総体2026】8日、バスケットボール男子の準決勝で高松商業が高松工芸に勝利し、決勝進出を決めました。 試合は一進一退の攻防となりました。第1Qは同点、第2Qは高松工芸リードの1点差、第3Qも47対47の同点で終えます。そして第4Q、高松商業は62対60とリードすると、試合終了まで高松工芸にチャンスを渡さず、そのまま決着。わずかなリードを守り抜いた