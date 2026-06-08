【GSIクレオス：「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」】 6月8日 発表 「Mr.カラーうすめ液（特大）」800円→1,200円 GSIクレオスは、「うすめ液関連・その他製品の価格改定のご案内」を6月8日に発表した。 今回同社公式サイトにて、同社のうすめ液関連製品とその他製品に関して価格改定の予定を発表しており、7月ごろより現行在庫品がなくなり次第、価格改定後の価格で出