おかやま日本語教育支援センターの開所式(岡山･北区奉還町) 外国人に日本語を教える人を支援する岡山県の拠点「おかやま日本語教育支援センター」が、岡山市北区の岡山国際交流センターに設置されました。 運営を担う岡山県国際交流協会の職員が常駐し、外国人向けの学習支援の方法や日本語教室への生徒・スタッフの募集など団体や企業、個人からの相談に対応します。 県は、外国人材を積極的に