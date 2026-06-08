赤磐市役所 赤磐市は、2026年で生誕120年を迎える地元出身の詩人・永瀬清子にちなんで、県内の小・中学生から詩を募集しています。小学校下学年の部(1～3年生)、小学校上学年の部(4～6年生)、中学生の部の3部門に分かれています。募集する作品は400字詰め原稿用紙3枚以内の「自由詩」で、1人1点までです。 応募は9月30日まで、郵送で受け付けています。（当日消印有効）宛先は〒709-0705 赤磐市松木621-1 赤磐