【MODEROID ソードフィッシュII（2種）】 6月9日12時より予約開始 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ソードフィッシュII」を6月9日12時より予約受付を開始する。 本商品はアニメ「カウボーイビバップ」の主人公、スパイク・スピーゲルの愛機「ソードフィッシュII」をプラモデル化したもの。 MODEROIDでは1/48スケール、1/7