サッカー・J1のヴィッセル神戸は8日、神戸市役所を表敬訪問し、J1百年構想リーグ優勝を神戸市の久元喜造市長に報告した。表敬訪問にはミヒャエル・スキッベ監督、キャプテンの山川哲史選手と、クラブを運営する楽天ヴィッセル神戸株式会社の千布勇気社長が出席。山川選手は「スポーツの力で神戸を盛り上げていきたい」と語り、クラブとして地域への貢献を誓った。ヴィッセル神戸、神戸市役所への表敬訪問での記念撮影より（写真