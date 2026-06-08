2026年1月28日から2月1日にパリで開催された「レトロモビル」で。左から来場者のマティスさん、リュカさん、そして彼らの友達。初代「ルノー・クリオ（日本名ルーテシア）」とともに。 ひと粒で二度おいしいショー フランス・パリの「レトロモビル」が激変していた、というのが今回の話題である。レトロモビルの始まりは、1976年に旧バスティーユ駅跡で有志たちが開いた小さな自動車部品交換会だった。