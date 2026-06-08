8日朝、米沢市の国道で乗用車と軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた男性が頚椎を損傷する重傷を負いました。8日午前7時5分ごろ、米沢市窪田町の国道287号の交差点で、右折しようとした乗用車が直進してきた軽乗用車と衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた長井市の団体職員の男性(45)が頚椎を損傷する重傷を負いました。乗用車を運転していた米沢市の会社員の男性(59)にけがはありませんでした。警