文部科学省＝東京・霞が関文部科学省が、5年制の高等専門学校（高専）本科卒業生に学位を授与する方向で検討に入ったことが8日、同省への取材で分かった。現在与えられている「準学士」の称号を国際的に通用する学位として扱い、高専卒業生の活躍の場を広げる。来年の通常国会での学校教育法改正を目指す。学位は高等教育機関で学んだ証明として大学などが授与するもので、四年制大学の学士や大学院の修士、博士などがあるが、