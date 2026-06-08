気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しましたが、8日午後4時50分に、すべて解除しました。一方、今後も海に入っての作業に十分に注意するよう呼びかけています。8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表していました。また、午後5時前までに、宮崎港で30セ