東北高出身の西田陸浮選手（２５）が、米大リーグのホワイトソックスで存在感を示している。同高卒業後に渡米し、先月、傘下マイナー３Ａから昇格した。身長１メートル６８と小柄だが攻守で見せ場を作っており、高校時代の監督や仲間は「最高峰の舞台でわくわくするプレーを」とエールを送る。（藤沢奏太）西田選手は大阪府出身。東北高では３年夏、県大会決勝で仙台育英に敗れて甲子園出場を逃すも、２本の適時打を放つ活躍を