去年の自民党総裁選などで、高市総理の陣営が他の候補を中傷する動画を作成していたとされる問題が波紋を広げています。野党側はきょう、総理答弁の「矛盾点を追及したい」と強調しました。立憲民主党水岡俊一 代表「（総理答弁が）『面識がない』ということから、『お会いをしたことがない』ということに変化をしている部分もあったりしてですね、こういった矛盾点について、総理に対してはしっかりと追及していきたい」先