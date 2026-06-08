アメリカ育ちの14歳の少年が、祇園のお座敷で着物デビューを果たす様子を記録した動画がInstagramに投稿されると、1万件を超える“いいね”が寄せられ、「自分で着られるとか偉すぎ！」「素敵な若旦那」など称賛の声も届きました。【写真】お似合いです！米国育ちの14歳少年が着物デビュー投稿主は、舞踏家であり着付師でもある北川聖子さん（@seiko_kimono_world）。投稿では、アメリカ育ちの息子・リオさんが着物デビューした様