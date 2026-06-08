bZ4Xの最上級グレードとは2025年度（2025年4月〜2026年3月）の国内登録車販売において1万710台を売り上げ、前年比1453％増という驚異的な伸びを見せたトヨタの本格BEV（電気自動車）「bZ4X」。BEVへの関心が高まる現在の市場において、販売台数トップを走り最も熱い視線を集める一台となっています。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ「bZ4X」です！（30枚以上）そんなbZ4Xの最上級グレードはどのようなモデ