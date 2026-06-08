瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で、全域で雨が降っています。8日夜も雨雲がかかるでしょう。 9日は明け方まで雨の降るところがありますが、朝からは曇りの見込みです。朝の最低気温は岡山と高松で18度、津山で17度でしょう。8日朝よりもやや気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と高松で25度、津山で24度の予想です。8日よりもやや気温が高くなります。水曜日は広く日差しが届いて、カラッとした体感になるでしょう