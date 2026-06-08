三重県志摩市は、8日午後4時50分に市内に発令していた避難情報を全て解除しました。 【警戒エリアを確認】＜解除＞【避難情報】三重・志摩市 ◆自治体による補足情報津波注意報の解除に伴い、避難指示を解除します。 ◆避難情報が解除されたエリア＜避難指示が解除されたエリア＞○志摩市全域22201世帯 (42611人) ◆現在地の最新避難情報を確認TBS NEWS DIGアプリでは位置情報に合わせた避難情報など最新の防災情報を無料で