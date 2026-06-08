漫才ブーム、「オレたちひょうきん族」、オールナイトニッポン、フライデー襲撃事件、北野映画……。ビートたけしの歩みは、戦後日本の大衆文化史そのものだ。だが、この男の凄みは、時代を作ったことだけではない。何度も終わったと思われながらも、新しい顔を見せ、“王”の座に居続けてきたことにある。 【画像】ビートたけしが粗暴な軍曹を演じ、衝撃を与えた映画 作家・樋口毅宏氏が