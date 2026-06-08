＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子ツアーの今季メジャー第2戦「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」は、45歳の岩田寛が2024年大会に続く大会2勝目を挙げた。プレーオフ1ホール目、バーディパットがカップに沈む前に確信のガッツポーズ。勝利の瞬間を自ら引き寄せた。【写真】岩田寛の14本45歳でも305y飛ばし