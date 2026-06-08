札幌市は一部の店舗で指定ごみ袋が品切れなどになっていることを受け、指定以外の袋でもごみを収集する方針を発表しました。（北本アナウンサー）「札幌市内のスーパーです。売り場を見てみると、全てのサイズで一定の在庫があることが分かります。ただこちらには『お一人様１袋限りとさせていただきます』と案内があります」札幌市内では５月２８日から、およそ２０００店舗に指定ごみ袋を１人１セットで販売す