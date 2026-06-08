渋野日向子が自身のインスタグラムを更新。海外メジャー第2戦「全米女子オープン」を上位で戦い抜いた自分に寄せられた数多くの声援に感謝する気持ちを投稿した。【写真】予選ラウンドで同組、メジャーチャンプ3人の豪華3ショット！（全4枚）今年の渋野はこの大会まで7試合に参戦し予選通過は3試合。最高順位も「クローガー・クイーンシティ選手権」の47位タイと苦しい状況だった。本大会には昨年7位の実績から出場権を得ての参戦