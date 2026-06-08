＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞単独首位から出たプロ2年目の吉田鈴が「71」で回り、逃げ切りでうれしいツアー初優勝を果たした。プロテスト合格に4回かかったが、プロになって2年で優勝をつかんだ。姉の優利はツアー4勝を挙げており、史上4組目の姉妹Vとなった。【写真】吉田鈴の14本これが早打ちを防ぐ鉛ベッタリのパター姉はジュニア時代に「日本ジュニア」