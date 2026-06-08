＜PIM Ladies Tournament（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第8戦「PIM Ladies Tournament」が神奈川県にある箱根湖畔ゴルフコースで行われ6アンダーまでスコアを伸ばした園田結莉亜がツアー初優勝を飾った。堀奈津佳の初解説にも注目 ネクヒロ第8戦LIVE配信アーカイブ5アンダー2位タイには林瑚都、淺井美希、大竹麻琴、森田彩音、今井鮎美、林亜莉奈。4アンダーの