南米ペルーで7日、大統領選挙の決選投票が行われ、開票が進んでいます。フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏がわずかにリードしています。ペルーの大統領選の決選投票は、7日に行われました。フジモリ元大統領の長女で、中道右派政党の党首・ケイコ・フジモリ氏（51）と左派のロベルト・サンチェス氏（57）が争っていて、開票が進んでいます。ケイコ氏はこれまでに3度、大統領選に挑戦していますが、いずれも決選投票で敗れています