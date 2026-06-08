フィリピン付近で発生した地震の影響で、和歌山県に津波注意報が発表されました。 ※午後5時現在、津波注意報はすべて解除されています フィリピン南部ミンダナオ島では、飲食店などがあるビルが崩れました。日本時間6月8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生。この地震でフィリピン南部の各地で建物が倒壊したほか、ミンダナオ島に近いインドネシアでは最大75cmの津波が観測されました